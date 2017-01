Battiston a colloquio col Ministro

(ASI) - Il Presidente dell’ ASI, Roberto Battiston, ha incontrato venerdì nel pomeriggio il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, On. Valeria Fedeli.

Si è trattato di un incontro molto cordiale, durato più di un’ ora e mezza e a cui ha partecipato il Capo Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca del MIUR, Marco Mancini.

Il Ministro non ha mancato di esprimere il suo vivo apprezzamento per l’attività dell’ ASI. Nel corso della discussione sono stati analizzati i principali dossier dell’ASI, sia a livello nazionale che internazionale, in particolare considerando le conclusioni del recente Consiglio Ministeriale dell’ESA tenutosi a Lucerna agli inizi di Dicembre 2016 e l’intensa agenda di appuntamenti legati al settore spazio previsti per il 2017.