Avio nel cuore dell’Europa

(ASI) - Visita di Antonio Tajani, Presidente del Parlamento Europeo, agli stabilimenti Avio di Colleferro, dove ha potuto vedere in anteprima il P120C, il più grande motore monolitico in fibra di carbonio a propellente solido mai realizzato al mondo.

L’Ammistratore Delegato di AVIO, Giulio Ranzo, insieme al Presidente dell’ASI, Roberto Battiston, ha illustrato a Tajani le caratteristiche del primo esemplare di una famiglia di motori che equipaggerà sia Vega C sia Ariane 6, i nuovi lanciatori europei che voleranno rispettivamente nel 2019 e 2020.

Il P120C, sviluppato con tecnologia innovativa nell’ambito dei programmi promossi dall’Agenzia Spaziale Europea, è lungo 12 metri con un diametro di 3,5 metri e alimentato da 142 tonnellate di propellente ed è più leggero e performante di quelli tradizionali.

A Colleferro erano presenti anche Luce Fabreguettes, Direttrice delle Missioni Arianespace, e Josef Aschbacher, Direttore dell’Osservazione della Terra.

Il Presidente del Parlamento Europeo è giunto in visita agli stabilimenti Avio a pochi giorni dal successo del Vega che, dalla Guyana francese, ha messo in orbita il satellite Sentinel 2B, la nuova sentinella ambientale per monitorare lo stato di salute delle aree verdi del pianeta, ottenendo il suo nono successo.

Il Presidente Tajani ha anche visitato il cantiere dove sta sorgendo il nuovo stabilimento per la produzione dei motori P120 per Vega C e Ariane 6. L’impianto di oltre 8000 mq è particolarmente innovativo ed equipaggiato con macchinari all’avanguardia per la produzione ed il testing degli involucri dei motori stessi.

“L’industria aerospaziale europea svolge un ruolo fondamentale per la competitività dell’intera Europa”, ha detto Tajani. “Avio, fiore all’occhiello dell’industria italiana mostra in questo contesto di saper fare sistema con i partner europei giocando un ruolo importantissimo nei programmi dei lanciatori attuali e futuri”.

Roberto Battiston ha inoltre sottolineato l’importanza delle sinergie per la produzione dei motori per i lanciatori europei Ariane e VEGA, “un esempio dell’Europa che cammina insieme verso l’obiettivo dell’accesso autonomo allo spazio”.