Viaggio di Ferragosto in auto: le regioni più economiche e le più care in cui fare il pieno

Viaggio di Ferragosto in auto? Per contenere le spese in vista dell’esodo potrebbe essere utile conoscere le regioni più economiche e quelle più care in cui fare rifornimento. Il prezzo della benzina infatti varia sensibilmente da una zona d’Italia all’altra e facendo il pieno nei luoghi giusti è possibile risparmiare sino a 7,10 euro. Partiamo dalle note negative: la regione in cui si spende di più, secondo i dati forniti da Cuponation, è la Liguria, dove la benzina costa in media 1,6 euro al litro per la benzina e 1,409 euro al litro per il gasolio.

Per chi sceglie di mettersi in viaggio nel Nord Italia, il consiglio è quello di fare il pieno in anticipo. Le regioni più convenienti sono Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana, dove 50 litri di benzina vengono rispettivamente 6,80 euro, 6,00 euro, 4,50 euro o 5,35 euro. Prezzi elevati invece in Trentino Alto Adige, mentre in Friuli Venezia Giulia il gasolio presenta un costo poco conveniente.

Per chi è diretto al Sud e sulle Isole cattive notizie. Qui il carburante (sia gasolio che benzina) è tutt’altro che vantaggioso. Unica eccezione la Campania e la Puglia, che presentano prezzi ben al di sotto della media. In Campania ad esempio il gasolio costa in media 1,316 euro al litro. Infine al Centro è l’Abruzzo la regione più economica. Qui il pieno costa 72,90 euro, mentre nel Lazio il prezzo sale a 75,30 euro, proprio come nelle Marche (75,15 euro). In base agli ultimi dati elaborati dagli esperti sembra che il costo del carburante sia aumentato rispetto all’estate 2016 e oggi fare il pieno costa ben 2 euro in più rispetto allo scorso anno. Dati a parte il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha già indicato sabato 12 e domenica 13 agosto come i giorni di maggiore traffico. In questo week end da bollino rosso infatti migliaia di italiani si metteranno in viaggio per raggiungere la meta delle loro vacanze.