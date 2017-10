Università: la scelta pesa non solo sul futuro ma anche sul portafoglio

(Teleborsa) La scelta del percorso universitario, si sa, pesa moltissimo sul nostro futuro. E non solo. Anche sul nostro portafoglio. Sta per partire il nuovo anno accademico e sono milioni gli studenti, specie quelli fuorisede, pronti a fare i bagagli per tornare verso le proprie città non di appartenenza, ma scelte per studio.

Gopili ha realizzato uno studio per comprendere quali siano le Università che permettono agli studenti fuori sede di poter risparmiare sul proprio budget partendo dalla riflessine che il prezzo per i trasporti é per gli studenti uno dei maggiori costi da sostenere durante l’anno accademico. Forse il più sostenuto.

ROMA E BARI LE PIU’ ECONOMICHE – A sorpresa, Roma è la città universitaria più economica da raggiungere. Segue Bari.

Con un costo medio di solo 24,44 euro, infatti, la Capitale la città di Roma si attesta come la città Universitaria più economica da raggiungere, seguita dalla città di Bari con un costo medio di 30,44 euro. Viaggiare verso queste due città risulta essere più conveniente rispetto alle altre grandi città universitarie. Contrariamente per coloro i quali viaggiano verso la città di Torino, i quali affrontano in media un costo di 39,56euro, circa il 41% in più rispetto alla città di Roma.

Padova la città Universitaria più cara per tariffe dei trasporti pubblici – E’ Padova, invece, la città più cara (225,00 euro) con una differenza percentuale di circa il 50% sulla prima classificata, Palermo. Il costo dei trasporti pubblici incide notevolmente sul budget degli studenti universitari, considerando che sono in gran maggioranza coloro I quali ogni giorno utilizzano i mezzi di trasporto pubblici per dirigersi verso l’Università. Nella top 10 la prima classificata risulta essere Palermo, subito seguita dalle città Universitarie di Bologna (165,00€) e Torino (176,00€), che consentono agli studenti di accedere a tariffe più vantaggiose per usufruire dei mezzi pubblici.