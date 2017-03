Trump vuole dazi punitivi contro l’Europa. Vespa e Nestlè nel mirino

Come anticipato in campagna elettorale, Donald Trump si prepara a calare la scure dei dazi punitivi. Nel mirino l’Unione europea e i suoi prodotti. L’amministrazione Usa sta valutando di imporre dazi punitivi del 100% sugli scooter Vespa (Piaggio), l’acqua Perrier (Nestlè, che produce anche la San Pellegrino) e il formaggio Roquefort in risposta al bando Ue sulla carne di manzo Usa di bovini trattati con gli ormoni.

Dietro la misura ci sarebbero le proteste dei produttori di carne di manzo americani, secondo i quali l’Ue non ha aperto abbastanza i propri mercati alla loro carne di manzo non trattata con gli ormoni, come prevedeva un accordo del 2009.

Ma non c’è solo l’Europa nel mirino Usa: si prepara infatti una stretta anche nei confronti della Cina. Gli Stati Uniti stanno infatti preparando una revisione dello ‘status di economia di mercato’ della Cina nell’ambito della Wto, riporta il Wall Street Journal, ricordando che secondo Pechino i paesi membri dell’Organizzazione mondiale del commercio sono tenuti a trattarla come una ‘economia di mercato’ dal dicembre 2016, ovvero dal 15 anniversario della sua

appartenenza all’organismo internazionale.

