Trump aumenta di 54 miliardi le spese militari

Stati Armati d’America. Il primo budget del presidente degli USA sarà “per la sicurezza pubblica”, dedicato a “tenere lontani i terroristi”.

La Casa Bianca promette un aumento storico delle spese militari, quasi il 10% in più rispetto al precedente Presidente Barack Obama.

“Questo bilancio rispetta le mie promesse di proteggere gli americani”. Donald Trump chiederà stasera al Congresso un extra finanziamento da 54 miliardi che porterà la spesa per la difesa a 603 miliardi di dollari da destinare alla “sicurezza pubblica e alla sicurezza nazionale”.

Da dove provengono i nuovi fondi? Il Tycoon ha spiegato che le nuove risorse saranno reperite attraverso un taglio corrispettivo sul fronte delle spese di altre agenzie e dipartimenti. In particolare, tagli consistenti sono previsti sul fronte degli aiuti all’estero.

Parlando davanti ai giornalisti alla Casa Bianca, in occasione di un incontro con i governatori, Trump ha sottolineato che “questo bilancio rispetta le mie promesse di proteggere gli americani”. Perché gli Stati Uniti, secondo il presidente, “hanno bisogno di ricostruire le forze militari impoverite nel momento in cui ne abbiamo massimo bisogno”. E ancora, gli aumenti di spesa sono necessari per assicurare che le Forze armate possano evitare conflitti e vincere le guerre, dal momento che gli Usa “non ne vincono più”. “Non vinciamo mai – ha dettoo Trump -. Non combattiamo più per vincere”.

Secondo quanto precisa una fonte dell’Office of Management and Budget (Omb): “Il presidente ha chiesto al direttore Mulvaney di scrivere un bilancio per adempiere a tutte le promesse della campagna elettorale, aumentando il budget per la sicurezza e la difesa di 54 miliardi di dollari con una corrispondente riduzione delle spese che non riguardano la difesa”, inoltre “subiranno tagli la maggior parte dei dipartimenti federali, con l’eccezione delle agenzie di sicurezza”. E, ha aggiunto la fonte, “ci sarà una grande riduzione negli aiuti all’estero”.

Leggi anche:

Trump firma, Usa fuori dal TTP

Trump sotterra l’Europa: “Utile solo alla Germania”

Khamenei contro Trump: “Il Presidente rivela il vero volto degli Stati Uniti”

Tutto su Donald Trump