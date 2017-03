Tradimento, un italiano su cinque ha un conto corrente dedicato all’amante

In materia di tradimento e gestione delle relazioni extraconiugali, gli italiani sono piuttosto furbi e ben organizzati, soprattutto gli uomini.

Gleeden.com, il primo sito di incontri extraconiugali in Italia, ha chiesto alla sua community quali sono le abitudini e gli alibi dei traditori ai suoi 1.500 iscritti. Perché gestire un’avventura extraconiugale non significa solo costruirsi alibi a prova di bomba per giustificare assenze e ritardi, ma anche adottare un vero e proprio stile di vita adulterino che impone pratiche e abitudini ben precise.

Dall’indagine sono emerse alcune abitudini sorprendenti adottate dagli uomini fedifraghi: il 17% degli intervistati, quasi due uomini su dieci, ha ammesso di avere un conto in banca dedicato alle spese extraconiugali, mentre il 13% ha addirittura un secondo appartamento. Ovviamente entrambi segreti. Un buon 13% ha fatto l’abbonamento in palestra solo per avere una doccia e uno spogliatoio a disposizione.

Tra i trucchetti adottati dagli uomini per non farsi scoprire dalla compagna ufficiale, il 57% ha ammesso di tenere il proprio cellulare lontano da occhi indiscreti e il 48% ha salvato in rubrica il nome dell’amante come un altro contatto.

Le donne sono invece risultate un po’ più imprudenti dei loro “colleghi” uomini: solo il 43% tiene protetto il proprio telefono e solo il 41% ha salvato il numero dell’amante sotto falso nome. In compenso, il 23% delle traditrici coinvolte nel sondaggio va in giro sempre con un “kit di pronto soccorso”’, comprensivo di preservativi, mutandine sexy, trucco, profumo, spazzolino, dentifricio e un 14% ha sempre un cambio d’abito in ufficio o in macchina.

Tuttavia, sono meno fantasiose degli uomini: solo 7% delle infedeli ricorre ai bagni pubblici per cambiarsi la biancheria (da sexy a normale e viceversa) prima o dopo l’incontro con l’amante.

