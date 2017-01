Terremoto, i 28 milioni donati con gli sms non sono mai arrivati a destinazione

I 28 milioni di euro donati dagli italiani per le popolazioni terremotate del Centro Italia sono ancora fermi nel conto aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato. Lo ha detto il neo-ministro dei Rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro, interpellata alla Camera dal Movimento 5 Stelle.

Come ricostruisce La Stampa, i soldi ci sono ma non si possono toccare, nonostante i disagi crescenti e l’emergenza infinita nelle Marche, nel Lazio e in Abruzzo: l’iter burocratico prevede prima l’analisi sui danni nelle singole regioni i cui risultati vanno affidati a un comitato di garanti che verifichi il corretto utilizzo dei fondi.

Alla fine, con una procedura incredibilmente lenta rispetto all’emergenza, i soldi dovrebbero arrivare. Col paradosso che la solidarietà dei cittadini italiani verso i terremotati resta ostaggio della macchina burocratica.

In tutto sono stati raccolti 19 milioni di euro (in due tranche, al 30 novembre 2016) via sms tramite il numero 45500, e quasi 8 milioni arrivati con bonifico bancario al 10 gennaio 2017.

Il primo terremoto, di questa lunga serie che ha sconvolto il cuore del Paese, è del 24 agosto. Se si tiene conto solo di questo evento, quello più indietro nel tempo, e delle prime donazioni via cellulare chiuse il 9 ottobre, si contano 15 milioni fermi da oltre tre mesi. Mesi in cui ghiaccio e neve non hanno aspettato l’evolversi della burocrazia.

