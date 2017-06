Tasse ipotecarie e tributi catastali: stop al contante, dal 1° luglio nuovi sistemi di pagamento

Dal primo luglio 2017 tasse ipotecarie e tributi speciali catastali potranno essere pagati anche con modalità alternative al contante.

La novità, annunciata dall’Agenzia delle Entrate, rientra nei più ampio piano del Governo di superare il sistema delle riscossioni in contante e valorizzare l’utilizzo di carte di debito o prepagate e di altri strumenti di pagamento elettronico.

Il passaggio alle nuove modalità di riscossione sarà progressivo e faciliterà il graduale adattamento da parte dei cittadini e dell’utenza professionale. E’ infatti previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2017, durante il quale, in via residuale, è ammesso l’uso del denaro contante e di titoli al portatore, in alternativa alle nuove opzioni di pagamento.

Per le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali, è prevista, inoltre, nei prossimi mesi, l’attivazione di uno specifico contrassegno sostitutivo, denominato “Marca servizi”.

L’Agenzia ha predisposto inoltre l’estensione dell’utilizzo del modello F24 “Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide), sempre a partire dal primo luglio 2017, per il pagamento delle imposte e delle tasse ipotecarie, dei tributi speciali catastali, degli interessi e delle sanzioni amministrative e di ogni altro corrispettivo dovuto agli Uffici Provinciali – Territorio connesso al rilascio di certificati, copie, attestazioni, estrazione dati e riproduzioni cartografiche.

Con successiva risoluzione dell’Agenzia, verranno istituiti i codici tributo da utilizzare per i versamenti e fornite le istruzioni per la compilazione del modello.

Un’altra novità riguarda le visure catastali. Nell’ottica di arricchire l’offerta di servizi catastali online al cittadino, è stata prevista, anche per le visure, la possibilità di accesso diretto tramite internet alle banche dati, già attivo per le ispezioni ipotecarie. Questo servizio integra, quindi, il servizio già attivo delle “consultazioni personali” gratuite, ma limitate alle risultanze sugli immobili di cui si è titolari di diritti all’attualità.