Statali, nuovo contratto da 5 miliardi e 1.529 euro a dipendente

(Teleborsa) Un tema sempre caldo, quasi bollente, quello del rinnovo dei contratti statali al centro della discussione politica ormai da tempo. Finalmente, però, sembrerebbe essere arrivati al “redde rationem”. La sentenza della Consulta che impone di sbloccare i contratti pubblici, infatti, è in Gazzetta Ufficiale dal luglio del 2015, ma tutto era rimasto congelato anche in attesa di riscrivere le regole del gioco del pubblico impiego con la riforma Madia. Adesso però niente scuse, la patata bollente passa al governo che non può più rimandare.

Per dar seguito all’accordo del 30 novembre scorso , quello che ha promesso 85 euro di aumenti medi mensili con il rinnovo dei contratti ai dipendenti pubblici e garantire appunto lo sblocco degli aumenti imposti dalla Consulta, servono oltre 5 miliardi. Toccherà alla legge di bilancio l’arduo compito di completare la ricerca dei fondi con il capitolo-statali destinato a diventare il più corposo nella colonna della spesa di una manovra che deve fare i conti con una coperta sempre troppo corta.

CHE ROMPICAPO – Come riporta il Sole24Ore, la manovra 2016 ha messo sul tavolo 300 milioni, praticamente simbolici, quella per quest’anno ha aggiunto 900 milioni e ora tocca alla nuova legge di bilancio completare il quadro. In un panorama iniziale da 20 miliardi dedicati per l’80% al blocco degli aumenti dell’Iva, i tecnici sono al lavoro per cercare almeno 1,7 miliardi, a cui vanno aggiunti i fondi (100-200 milioni) per evitare che gli aumenti cancellino il bonus da 80 euro e quelli per completare la ricostruzione di carriera di militari e forze dell’ordine.

Le cifre che si studiano fra ministero dell’Economia e Funzione pubblica indicano un costo annuale di poco sopra a 1.500 euro a dipendente: 85 euro, infatti, significano 1.105 euro lordi all’anno spalmati in 13 mensilità, a cui vanno aggiunti gli oneri riflessi (38,4%, fra contributi previdenziali e buonuscite). Il totale arriva a 1.529 euro.

Insomma, un vero e proprio rompicapo per il governo Gentiloni senza dimenticare che su qualsiasi mossa incombe lo spettro elezioni.

Leggi anche:

Fabbri, chimici ed esperti in informatica: i mestieri introvabili

Visite fiscali, si cambia: vita dura per i furbetti, arriva il “cervellone” che li stana

Statali, verso un maxi-concorso per assumere giovani