Spumante segna nuovo record nelle esportazioni. I maggiori consumatori sono inglesi

L’Italia batte un nuovo record grazie all’esportazione dello spumante all’estero. Quest’anno una delle bevande italiane più amate al mondo ha subito un balzo del 13%. A svelarlo Coldiretti, sulla base di alcuni dati diffusi da Istat relativi al primo semestre del 2017. Secondo gli esperti all’estero non sono mai state bevute così tante bottiglie, in particolare in Gran Bretagna, dove si è registrato un aumento del 10%. Nonostante la Brexit quello inglese è il primo mercato mondiale, con un consumo pari ad 1/3 del totale delle bottiglie che vengono esportate. Un dato molto importante, soprattutto se si considera la recente campagna messa in piedi da alcuni giornali inglesi contro lo spumante, riguardo i presunti danni ai denti. Una vicenda che si è conclusa con la smentita dei dentisti e con le scuse della stampa britannica.

A quanto pare le bollicine Made in Italy vanno molto bene anche negli Stati Uniti, dove l’aumento delle esportazioni è pari al 18% rispetto allo scorso anno, nonostante il dollaro debole e la politica protezionistica del presidente Donald Trump. Secondo di dati diffusi da Coldiretti al terzo posto si piazza la Germania, che nel 2017 ha registrato un incremento da record pari al 21%. A sorpresa al quarto arriva la Francia, in cui si è verificato un aumento delle bottiglie esportate del 4%. Negli anni i cugini d’Oltralpe sono diventati ottimi consumatori di spumante, che scelgono in sostituzione allo champagne. Ma c’è di più: sembra infatti che quest’anno, come era accaduto già nel 2016, si sia bevuto molto più il vino con le bollicine italiano di quello francese. Come sottolinea Coldiretti sono state stappate fuori dall’Italia oltre 370 milioni di chili di bottiglie. Le marche preferite nel mondo? Il Prosecco, l’Asti, ma anche il Franciacorta, che continuano ad essere apprezzate da neofiti ed esperti, pronti a brindare in ogni occasione con questa bevanda orgoglio del Made In Italy.