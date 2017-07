Spese sanitarie: arriva la guida per detrarle nel 730

(Teleborsa) Dubbi sullo sconto per le spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi? A rispondere alle vostre domande e perplessità ci pensa la guida online dell’Agenzia delle Entrate che fa luce sui dubbi di milioni di contribuenti chiamati a districarsi nel labirinto del fisco.

DISPONIBILE ON-LINE – La guida, disponibile nella sezione “L’Agenzia informa” del sito dell’Agenzia, è stata appositamente pensata per garantire un accesso semplice e intuitivo alle informazioni sugli argomenti fiscali di maggior interesse per i cittadini. La pubblicazione prende spunto dalla circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, realizzata dall’Agenzia delle Entrate insieme alla Consulta nazionale dei Caf, che fornisce istruzioni e chiarimenti per compilare correttamente la dichiarazione dei redditi e per l’apposizione del visto di conformità da parte dei Centri di assistenza fiscale e dei professionisti abilitati.

Le spese sanitarie, ricorda l’Agenzia nella nota ufficiale, “rappresentano la tipologia di sconto fiscale più richiesta tra le numerose detrazioni e deduzioni previste dalla normativa italiana. Sono quasi 700 milioni, per il periodo d’imposta 2016, i documenti fiscali, come ad esempio scontrini per l’acquisto di farmaci o fatture per visite specialistiche, preinseriti dalle Entrate nella dichiarazione precompilata. Il vademecum fornisce nel dettaglio indicazioni su tutte le spese sanitarie detraibili (al 19%), anche quelle meno comuni, come quelle per l’acquisto di specifici dispositivi medici o per trattamenti chiroterapici.

Il vademecum chiarisce, tra le altre cose, che le spese mediche sostenute all’estero seguono lo stesso trattamento previsto per quelle effettuate in Italia. Un capitolo a parte è dedicato alle spese sostenute per familiari con patologie esenti, che possono essere detratte anche se il familiare non è fiscalmente a carico. L’ultima sezione della guida è dedicata alle persone con disabilità, che possono portare in deduzione dal reddito complessivo le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.