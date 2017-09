Spese di un matrimonio. Italia e costi delle nozze 2.0

Con giusta ragione il motto recita che “l’amore non ha prezzo”, ad ancorare bene a terra chi ama e tutte le persone loro intorno, ci pensa, infatti, il matrimonio che invece di prezzo ne ha. Ma per capire di cosa stiamo parlando e poter tirare le somme, la lista nozze Zankyou ha coinvolto i propri sposi in un sondaggio internazionale, con l’obiettivo proprio di individuare le voci spese presenti sia nell’organizzazione sia nell’essere tra gli invitati.

Hanno risposto oltre 15.000 coppie provenienti dai 23 Paesi in cui Zankyou è presente con il proprio servizio di lista nozze online, tra Europa, America Latina, Stati Uniti, India e Russia. E i dati sono per certi versi incredibili, anche perché la partecipazione è stata tale da offrirci un quadro delineato paese per paese e un quadro di spesa medio per ogni invitato.

Gli italiani si inseriscono per numero di invitati un po’ sotto la media mondiale, 122 invitati a fronte dei 149 “pesati” (i messicani alzano il valore puntando su circa 202 presenze per cerimonia), ma i costi complessivi di spesa della coppia sono di circa 16.000 euro, quasi 2.000 euro sopra la media mondiale.

E gli invitati? La domanda, infatti è più che legittima, quanto costa a un invitato partecipare a un matrimonio, o meglio, se fosse ancora in uso la tradizione, quanto viene messo in quella fatidica busta? Analizzando i dati del nostro servizio di lista nozze online, scopriamo che “gli invitati di nozze italiani sono tra i più generosi del mondo, spendendo in media 235 euro a persona per il regalo di nozze, esclusi quindi costi extra generati da abiti e spostamenti”.

I più spendaccioni sono i bresciani, che spendono in media 296 euro subito seguiti veronesi (294 euro), bergamaschi (290 euro), reggini (289 euro) e napoletani (286 euro), fino a veneziani (204 euro) e torinesi (202 euro). Ché purtroppo si sa, non è mai carino fare il famoso “conto della serva”, ma in questo mondo 2.0 anche l’amore, prima o poi, passa per le banche.

