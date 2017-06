Spending review, Gutgeld: “Dal 2014 tagli per 30 miliardi”

(Teleborsa)”Spero, dopo la presentazione della relazione sulla spending review, di leggere un po’ meno sulla stampa che in Italia la spending o non si è fatta o si è fatta male. Qualcuno continuerà a dirlo, ma qualcun altro ci penserà due volte”. Lo ha detto Pier Carlo Padoan, ministro dell’Economia e delle Finanze, a commento dei risultati illustrati da Yoram Gutgeld, commissario revisione e razionalizzazione spesa, nel corso della sua relazione in corso nella sala della Lupa di Montecitorio alla presenza, appunto, del ministro dell’Economia e delle Finanze e del Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni.

“I capitoli di spesa eliminati e/o ridotti nel periodo 2014-2017 ammontano nel 2017 a 29,9 miliardi di euro . Al netto del costo del personale, la riduzione rappresenta il 18% della spesa corrente. Questa riduzione ha interessato tutti i comparti della pubblica amministrazione, ma con effetti differenziati. La pubblica amministrazione centrale ha contribuito per il 24% della spesa complessiva al netto del costo del personale, mentre i comparti locali hanno contribuito per il 17%”.

Per Gutgeld, inoltre, “la riduzione della spesa ha creato circa due terzi delle risorse messe a disposizione per il conseguimento di tre importanti obiettivi”. Gli obiettivi sono, spiega il commissario: “Il risanamento dei conti pubblici, con la riduzione dell’indebitamento netto passata dal 3% del Pil nel 2013 al 2,4% nel 2016; la riduzione della pressione fiscale passata dal 43,6% nel 2013 al 42,3% nel 2016 (al netto degli 80 euro); il finanziamento dei servizi pubblici essenziali che rappresentano la maggioranza delle risorse re-impiegate: le prestazioni previdenziali e assistenziali (12,7% miliardi), la sanità (3,7% miliardi), la spesa per migranti (3,4 miliardi), la scuola (3 miliardi) e la sicurezza (1 miliardo)”.

Sul fronte Consip Spa, finita nell’occhio del ciclone negli ultimi mesi, – continua – svolge da due decenni un ruolo importante come centrale d’acquisto nazionale della pubblica amministrazione. Questo ruolo consolidato nel tempo è stato ampliato nel triennio 2014/2016 agendo su due leve: Rafforzamento normativo degli obblighi di adesione delle pubbliche amministrazione alle convenzioni Consip e dell’ambito di azione della stessa Consip; rafforzamento e ampliamento dell’offerta Consip”.

