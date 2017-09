Soldi in banca: tutti i rischi che si corrono

Dalle nuove regole sul bail-in in poi, tenere i soldi in banca non è più sicuro come un tempo. Quanto meno se si tratta di somme importanti, visto che i salvataggi degli istituti in difficoltà non sarebbero più in capo alla collettività. Vediamo tutti i rischi possibili e come muoversi per evitarli.

Fallimento della banca: In particolare, “in presenza di una situazione di indebitamento bancario, la legge prevede un ordine gerarchico ‘di rischio’, dove i primi della lista sono coloro che perderanno subito i soldi: gli azionisti, i detentori di altri titoli di capitale, gli altri creditori subordinati, i creditori chirografari e, solo alla fine, le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l’importo eccedente i 100.000 euro. Il consiglio è quindi quello di tenere il conto corrente al di sotto di 100mila euro in modo da non rischiare neanche un euro in caso di fallimento della banca”.

Inflazione: C’è anche il problema dell’inflazione che determina una perdita di potere d’acquisto. Il consiglio dunque è di “buttarsi in forme di investimento a basso rischio come titoli di Stato oppure obbligazioni emesse da banche solide”.

Pignoramento conto: Il pignoramento del conto corrente è un altro aspetto da tenere presente. Per lavoratori dipendenti e i pensionati il pignoramento parte solo per importi superiori a 1.345,56 euro, ossia tre volte l’assegno sociale, ricorda ‘La legge per tutti’, “dunque, lasciando il conto sotto tale tetto non si rischia alcunché, fermo restando il pignoramento delle successive mensilità” con ulteriori limiti.

Crisi: Ci sono poi i rischi connessi alla crisi economica con lo “spettro dell’imposizione fiscale, attuata con decretazione di urgenza”. Poter disporre di “un investimento resistente alle fluttuazioni dei mercati (di solito l’oro o gli immobili)” sarebbe l’ideale.

Agevolazioni fiscali: Bisogna infine considerare le agevolazioni fiscali perché sui conti corrente con una giacenza media annua inferiore a 5mila euro non si deve pagare l’imposta di bollo.

In collaborazione con Adnkronos

