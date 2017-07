Sky, da ottobre fatturazione ogni 4 settimane. Si pagherà un canone in più

A partire dal prossimo 1 ottobre anche i clienti Sky, come quelli delle compagnie telefoniche, riceveranno la fatturazione ogni quattro settimane invece che alla fine di ogni mese. Un ‘magheggio’ che, nel computo delle settimane su un intero anno, permette alla pay tv di intascare un canone in più nell’arco dell’anno.

A comunicarlo è la stessa società, che sul proprio sito spiega anche che cosa comporterà per i clienti questo passaggio. A partire dal fatto che i clienti Sky pagheranno alla fine dell’anno un totale di 13 fatture e non più 12. Una variazione che – sottolinea la pay tv – provocherà un “incremento del costo dell’abbonamento pari all’8,6% su base annua”. “Al fine di continuare a garantire un servizio completo e sempre più innovativo, in un contesto competitivo e in forte evoluzione, Sky introdurrà un modello di offerta commerciale già utilizzato da altri operatori in diversi settori”, si è giustificata l’azienda.

Il cambio di fatturazione della tv satellitare che arriva proprio dopo che l’Agcom ha sanzionato le compagnie telefoniche per l’applicazione delle tariffe a 28 giorni, obbligandole a reintrodurre la fatturazione mensile per gli abbonamenti su rete fissa e internet.

