Serie A: ecco quanto costa essere tifoso

Quanto costa essere tifoso? Il campionato di serie A sta per iniziare e i supporters delle varie squadre si preparano ancora una volta a seguire partite e incontri in tv, ma soprattutto direttamente allo stadio. Ma quanto peserà nel budget degli italiani il tifo nell’anno 2017-2018? La risposta arriva da una recente ricerca realizzata da Cuponation, che ha svelato quali sono le squadre più care da seguire e quelle economiche. I prezzi sono riferiti alle tariffe intere, senza sconti di prelazione, e riguardano il settore più economico di ogni stadio in cui vengono disputati i match di serie A.

Il budget più alto se lo aggiudica la Juventus, dove con 540 euro si ha diritto ad un posto in curva (Nord, Sud, primo o secondo anello). Dividendo il prezzo dell’abbonamento con il numero delle partite risulta che ogni incontro costerà ai tifosi 28 euro. Fra le squadre più costose anche il Napoli dove per ogni match i supporters dovranno sborsare 18 euro. Secondo gli esperti il prezzo maggiore dei biglietti sarebbe dovuto al prestigio della Juventus, ma soprattutto al nuovo stadio. Lo Stadium, così come è stato ribattezzato, offre una buona visibilità e spazi moderni, in cui vengono ospitate solamente 41mila persone.

In base al nuovo calendario di serie A, nel prossimo campionato le squadre disputeranno in casa ben 19 partite. Nonostante ciò negli abbonamenti realizzati dalla Sampdoria e dalla Spal ne sono previste solamente 18, ossia una in meno. La Samp infatti ha deciso di escludere dal pacchetto il derby con il Genoa, ciò significa che se i tifosi vorranno godersi il match saranno costretti ad acquistare un biglietto a parte. Una consolazione però c’è, visto che la Sampdoria, insieme al Sassuolo, presenta il prezzo inferiore del campionato, con ben 170 euro per l’intera

stagione. La Spal invece non ha ancora specificato quale sarà la partita non compresa nell’abbonamento.