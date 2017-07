Selfie, Rc auto, Poste e assicurazioni: cosa cambia con il Ddl Concorrenza

La Camera dei Deputati ha approvato il Ddl concorrenza. Il testo torna ora all’esame del Senato. Ecco le principali novità.

ASSICURAZIONI – Il testo prevede sconti sulle polizze Rc Auto per chi installa la scatola nera e per chi non causa incidenti da almeno 4 anni, ma anche se è ‘virtuoso’ pur vivendo in una regione con alta sinistrosità. Il provvedimento lascia all’Ivass i compiti di determinazione con necessarie misure anti-frode.

POSTE- Poste Italiane non avrà più l’esclusiva sulla spedizione di atti giudiziari e di notifica delle sanzioni a partire da settembre 2017, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada.

SELFIE VIP – Anche la pubblicità occulta dei web influencer finisce sotto la lente del governo. Saranno regolamentati i post su Facebook, Twitter e Instagram dei volti noti del mondo dello spettacolo o dello sport che nascondono sponsorizzazioni di marchi noti o meno.

ENERGIA ELETTRICA E GAS – In caso di maxi-bollette i fornitori di energia e gas saranno obbligati a rateizzare le fatture con importi importanti, derivati da ritardi o interruzioni della fatturazione, oltre che dalla prolungata indisponibilità dei dati di consumo. Se il conguaglio è imputabile a cause riconducibili al cliente, l’obbligo viene meno.

PROFESSIONI – Non sono previste modifiche per le società di ingegneri e avvocati.

FARMACIE – Le farmacie potranno essere società di capitali, ma dovranno rispettare il tetto del 20% su base regionale. Consentita la vendita solo in farmacia per i farmaci di fascia C.

CARBURANTI – Per quanto riguarda i carburanti è prevista la creazione di un’anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, Gpl e metano della rete stradale e autostradale. “Al Senato era passato uno scandaloso articolo introdotto dal Pd – dichiara il deputato del Movimento 5 Stelle Davide Crippa – che autorizzava di fatto ad abbandonare cisterne e pompe di benzina senza l’obbligo di bonifica. Pericolo scampato grazie al nostro emendamento”.

In collaborazione con AdnKronos