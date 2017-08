Scuola, aumentano i prezzi di zaini, penne e diari. Si spenderanno 500 euro a studente

A settembre i bambini tornano sui banchi di scuola e arriva una nuova stangata per le famiglie. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Codacons infatti ci sarà un rincaro per tutte le spese legate allo studio. Le lezioni stanno per iniziare e i prezzi di penne, astucci, diari, zaini e quaderni sono in crescita. In base agli ultimi dati l’aumento sarà del 2,5%, con punte del 3,9% per i prodotti firmati.

Secondo le ultime stime ogni famiglia dovrà sborsare 500 euro a studente. Da questa cifra sono esclusi i libri di testo, che da sempre rappresentano per i genitori una spesa pesante da affrontare. In questo modo il costo del ritorno a scuola si aggirerà intorno ai 1.100 euro. L’anno scolastico 2017/2018 dunque si preannuncia faticoso per le famiglie italiane, che utilizzeranno parte dei risparmi per le spese legate all’istruzione dei figli. Considerando le previsioni non proprio rosee, il Codacons ha diffuso un vademecum per il risparmio delle famiglie in questo periodo.

Per prima cosa è fondamentale evitare di seguire a tutti i costi le mode, scegliendo zaini, quaderni e diari legati a cartoni animati e personaggi famosi. Gli acquisti sono più convenienti al supermercato che alla cartolibreria, dove è possibile risparmiare sino al 30%. D’obbligo anche una lista dei prodotti indispensabili, da rispettare sempre senza lasciarsi fuorviare dalle richieste dei figli o dagli spot pubblicitari.

Il Codacons consiglia anche di evitare di fare scorte di penne oppure di quaderni, comprando solamente lo stretto necessario. In questo periodo infatti l’aumento dei prezzi è inevitabile, mentre a scuola iniziata costerà tutto di meno. Da cogliere al volo le promozioni con i kit completi a prezzo fisso, infine bisognerebbe rimandare l’acquisto di strumenti tecnici, come compassi e dizionari, aspettando le richieste dei professori, così da non fare errori e affrontare spese superflue.