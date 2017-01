Saldi al via in molte città già da oggi. Negozianti speranzosi dopo il flop di Natale

(Teleborsa) – Saldi invernali 2017 al via. Tra oggi e giovedì, in tutte le regioni italiane le vendite di fine stagione si avvieranno in tutte le regioni italiane. Ad iniziare per prime, oggi 2 gennaio 2017, sono Campania, Sicilia e Basilicata, mentre le altre daranno il via agli sconti il 5 gennaio.

Quest’anno i saldi sono un evento particolarmente atteso tra i consumatori italiani: oltre 1 italiano su 2 (il 58%) si dichiara interessato o molto interessato ad acquistare prodotti e in 2 casi su 3 si tratta di prodotti d’abbigliamento.

Ma c’è molta attesa anche tra i commercianti, che sperano di recuperare un andamento delle vendite natalizie sotto le previsioni.

“I saldi rappresentano un’occasione sia per i consumatori che per i commercianti”, spiega Roberto Manzoni, Presidente di Fismo, l’associazione che riunisce i commercianti del settore moda di Confesercenti.

“Secondo le nostre stime elaborate in base alle intenzioni di acquisto degli italiani ipotizza – possono valere potenzialmente oltre 4,9 miliardi di euro di consumi, per una spesa media di circa 330 euro a famiglia”.

Una boccata d’ossigeno per un settore che – secondo le proiezioni dell’Osservatorio Confesercenti – non è ancora uscito dalla crisi: nel solo 2016 hanno cessato l’attività oltre 6mila negozi indipendenti d’abbigliamento, tessili, calzature e accessori, sia nel centro nord (-3.721 imprese) che al Sud e nelle Isole (-2.411).

“Anche il Natale 2016 – continua Manzoni – caratterizzato da un clima molto mite, non ha dato la spinta attesa alle vendite stagionali. E visto che le condizioni del tempo non hanno invogliato all’acquisto di capi invernali, i clienti dei prossimi saldi avranno a disposizione un assortimento di prodotti superiore alla media da acquistare a prezzo scontato”. Per chi ama l’abbigliamento è meglio del BlackFriday, anche perché le vendite di fine stagione non sono semplici promozioni.