Risparmi? Per gli italiani soldi meglio sotto al mattone che nel mattone

Considerati da sempre un popolo di risparmiatori, gli italiani sono maestri nella difficilissima arte, specie in tempi di crisi, di ottimizzare piccole e grandi entrate da brave formichine.

Dimenticate, però, i tempi d’oro. Quelli, per capirci, in cui il binomio investimento-mattone era considerata l’opzione vincente e la “moda” di comprare casa per tanti un’occasione particolarmente redditizia. Casa a tutti i costi, questa era la formula per i fedelissimi del mattone.

Poi l’onda lunga della crisi ha cambiato le carte sulle tavole degli italiani. Lontani i tempi, dunque, in cui si credeva che “comprare casa oggi” significasse “rivendere un bene domani” con il mercato immobiliare a fare la parte del leone.