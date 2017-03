Rc Auto, quanto mi costi! In Italia veicoli vecchi e il premio sale

(Teleborsa) Cercare di far quadrare i conti per arrivare a fine mese è una vera e propria impresa che mette a durissima prova sempre più famiglie italiane. E allora? Non resta che tagliare su spese e acquisti. L’auto nuova? Sicuramente è in cima all’elenco delle voci che possono aspettare. Non ci resta allora che rinunciare a una fiammante auto nuova e “ripiegare” sulla cara, ma vecchia auto, nostra fedele compagnia di tanti viaggi passati. E, vista la crisi, anche futuri.

Nel nostro Paese le automobili hanno infatti in media 9 anni e 6 mesi con picchi che in alcune aree del Paese superano i 12.E la situazione peggiore, tanto per cambiare, si registra al Sud. Nelle aree meridionali i veicoli, in media, hanno oltre 10 anni, ma è soprattutto nelle isole maggiori e in Calabria che il dato si fa preoccupante con auto che raggiungono i 10 anni e 9 mesi in Sardegna, 10 e 7 mesi in Sicilia e 10 anni e 3 mesi in Calabria.

A fare l’identikit delle auto che percorrono in lungo e in largo le strade italiane ci ha pensato l’Osservatorio Facile.it attraverso un’analisi su un campione di oltre un milione di richieste di copertura effettuate sul sito nel corso dell’ultimo anno. “Un parco auto così vecchio – osserva Diego Palano, Responsabile Bu Assicurazioni Facile.it – è più facile conduca ad incidenti di piccola e grande entità il che, chiaramente, si ripercuote in modo negativo anche sui costi delle assicurazioni i quali da febbraio 2016 a febbraio 2017 sono aumentati del 3,5%“.

Qual è il valore medio delle auto circolanti in Italia? Circa 9.471 euro. Volete sapere chi sono gli automobilisti al volante delle macchine più care: i valdostani (11.238 euro), che precedono molisani (10.768) e i conducenti del Trentino Alto Adige che si portano a casa la medaglia di bronzo (10.620 euro).

Sardi (8.022) , siciliani 8.254,24 euro)e calabresi(8.581,44 euro) sfrecciano (si fa per dire) alla guida dei veicoli più economici.