Rai, Bruno Vespa contro il taglio ai compensi: “Sono un artista”

Prosegue in casa Rai la polemica sul tetto ai compensi. Se Fabio Fazio, dopo aver criticato il tetto, sembra pronto a trasferirsi armi e bagagli a La7, Bruno Vespa sottolinea come il suo ruolo nell’entertainment della tv di Stato dovrebbe metterlo al riparo dal limite imposto.

“Sono fiducioso che la discussione su questo tema avvenga su basi esclusivamente giuridiche e di buon senso, allontanando il sospetto – alimentato da alcune dichiarazioni politiche e non solo – che si voglia immaginare qualche norma contra personam, inaccettabile sotto ogni profilo”. E’ quanto scrive Bruno Vespa in una lettera inviata lunedì scorso al cda Rai, nella quale ribadisce di avere un contratto artistico, escluso dunque dal tetto ai compensi. “E’ una lettera privata, ma in Rai di privato non c’è nulla”, dice all’ANSA il giornalista.

Nella lettera, anticipata da Repubblica.it, Vespa spiega che “la norma del 2007 che esonera dai tetti le prestazioni professionali e artistiche che si svolgono nelle società a partecipazione pubblica operanti in regime di concorrenza, richiamata dal parere dell’Avvocatura dello Stato, chiarisce ab origine ogni equivoco sulla differenza di impiego. Volendo tuttavia avventurarsi in una speciosa distinzione, il terreno diventerebbe assai scivoloso. Tra un Fabio Fazio che si occupa di Falcone e un Bruno Vespa che fa un programma su Ballando con le stelle chi è l’artista e chi il giornalista?” “Ha sempre sbagliato la Rai – si chiede il conduttore – nello stipulare con professionisti che vengono dal giornalismo contratti artistici che prevedono il versamento di contributi all’Enpals e agli enti previdenziali che l’hanno sostituito? Riconoscere carattere esclusivamente giornalistico a trasmissioni come Porta a porta o altre comporterebbe ovviamente la mutazione in giornalistici di tutti i contratti in essere per chi vi collabora”.

Già il mese scorso Vespa aveva precisato di avere dal 2001 contratti per prestazioni artistiche con contributi Enpals.

Leggi anche:

Rai, tetto ai compensi. Fazio non ci sta e annuncia il possibile addio

Rai, svelati gli stipendi d’oro dei conduttori e i costi dei programmi

Dal 15 novembre tetto agli stipendi dei dirigenti Rai. Ma non per le star

Rai, tetto di 240mila euro per i compensi delle star della tv pubblica

Spese Rai, il programma di Veltroni costa 1 milione di euro a puntata

Online i maxi-stipendi Rai: molti ex prendono più di 200mila euro

FORUM: Perchè non privatizzare la RAI in questi momenti cruciali di crisi?