Quanto guadagna un neolaureato italiano? 28 mila euro

(Teleborsa) “Studia e prenditi una laurea”: alzi la mano chi, almeno una volta nella vita non si è sentire ripetere questa fatidica frase da parte dei genitori, convinti che il famoso pezzo di carta che tanto inorgoglisce dopo anni di sacrifici e fatiche, abbia la facoltà di cambiare la vita. Ovviamente in meglio.

Infatti, il binomio, piuttosto scontato, ma molto spesso vero, è da sempre il seguente: a un maggior livello di istruzione corrispondono maggiori guadagni. Peccato che a metterci lo zampino ci abbia pensato la crisi, rimescolando le carte in tavola.

Intanto , rispondiamo a una domanda: come siamo messi in Italia in fatto di laureati? Decisamente male. Nel 2016, la percentuale di laureati nella fascia d’età tra i 30 e i 34 anni è cresciuta in tutti i paesi membri dell’Ue rispetto al 2002 con l’Italia in controtendenza, ahimè, che finisce tra gli Stati che fanno registrare la percentuale più bassa (26,2%). Per dirla con i numeri, ci sono 26 dottori ogni cento cittadini tra i 30 e i 34 anni. Lo rivelano i dati Eurostat. Fanno peggio solo in Romania (25,6%). Resta, dunque, lontano il traguardo della strategia Europa 2020, che fissa per tutti i Paesi, a quella data, quota 40% di laureati.