Prestiti Cambializzati (o prestiti a cambiali): cosa sono e chi può richiederli

Cosa sono i prestiti cambializzati e come si possono richiedere? Si tratta di linee di credito a cui possono accedere anche tutti i soggetti che sono stati protestati e quelli indicati come cattivi pagatori, iscritti al registro Crif. Questa tipologia di credito fa parte del gruppo dei prestiti personali, per tale motivo al momento della richiesta non si è obbligati a specificare le motivazioni che spingono a richiederlo. Viene definito cambializzato perché è accompagnato dalla firma da parte del richiedente di alcune cambiali.

Quest’ultima è un titolo di credito che permette di rimandare a data futura un pagamento. In sostanza chi possiede una cambiale, sottoscritta da un determinato soggetto, è titolare del credito nei suoi confronti. Il prestito cambializzato è riservato soprattutto ai lavoratori dipendenti, che sono assunti in enti pubblici oppure in aziende private. La differenza sostanziale rispetto ad altri tipi di credito sta nel pagamento: il prestito infatti non potrà essere estinto tramite addebito sul conto corrente o pagamento del bollettino postale, ma solo attraverso le cambiali.

Dopo aver ottenuto il prestito dunque, ogni mese il debitore sarà costretto a pagare l’importo della cambiale presso la banca, ricevendola indietro firmata. Il debito si considererà estinto quando tutte le cambiali saranno nuovamente nelle mani di chi l’ha contratto.

Infine esistono alcune differenze a seconda del tipo di lavoro svolto da chi richiede il prestito. Per i lavoratori dipendenti che possiedono una polizza la cifra del valore del riscatto della polizza sarà uguale all’importo del finanziamento. Nel caso in cui il lavoratore dipendente sia sprovvisto di polizza invece la somma massima che si può ricevere dipende direttamente dal TFR, ossia dal Trattamento di Fine rapporto. I lavoratori autonomi che vogliono accedere al prestito per cambiali sono obbligati ad avere una polizza per poter accedere al finanziamento richiesto, in caso contrario il prestito gli sarà negato.