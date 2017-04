Prestiti, richieste e importi in aumento: il 31% ha meno di 35 anni

(Teleborsa) Complice una crisi durissima, sono sempre di più gli italiani che, quotidianamente alle prese con un bilancio familiare che fatica ad arrivare a fine mese, costretti a “sforbiciate” varie alla voce spese (anche quelle necessarie), devono ricorrere a un prestito.

Nell’ultimo anno le richieste sono aumentate così come gli importi : nel primo trimestre 2017 gli richiesti per i prestiti personali sono aumentati del 9,3% arrivando, in media, a 12.147 euro. Lo dicono i dati dell’Osservatorio congiunto condotto da Prestiti.it e Facile.it che ha analizzato un panel di oltre 34.000 richieste di finanziamento presentate fra il 1 gennaio ed il 30 marzo 2017: se nel primo trimestre 2016 chi cercava di ottenere un finanziamento puntava a poco più di 11.000 euro, oggi la richiesta media è appena inferiore ai 12.150.

Fra le richieste di prestito personale per le quali il firmatario specifica anche la finalità di utilizzo,infatti, la fetta più consistente è rappresentata dal mondo della casa che, unendo i prestiti chiesti per ristrutturazione a quelli legati all’arredo arriva al 26,92% del totale. Secondo posto per il settore automobilistico; in questo caso l’acquisto di un veicolo, sia esso nuovo o usato, raccoglie il 23,10%del totale richieste. Terzo posto per il– Il 74% di chi compila le richieste è uomo, il 26% donna. Gli uomini che vogliono un prestito personale hanno uno stipendio mediamente superiore del 12% rispetto alle donne e questo gli consente di puntare a cifre superiori (12.600 euro per gli uomini, 10.855 euro per le donne).Ancora più interessante, il dato legato all’età; la maggiore percentuale delle richieste, il 31,06% del totale è legato a consumatori che; a seguire (30,83%) la fascia 35 – 45 anni e quella fra i 45 ed i 55 anni (21,16%)

La richiesta di prestiti da parte dei giovani, ha spiegato Mario Parteli responsabile Business Unit prestiti di Facile.it, va intesa come un segnale di fiducia. I cresciuti livelli occupazionali li spingono a vedere il futuro in termini più rosei del passato e questo gli consente di non vivere con timore l’impegno di un prestito, soprattutto se legato ad elementi di indipendenza come la casa o un’auto di proprietà”.

Da un punto di vista regionale, le cifre più cospicue sono state richieste in Trentino Alto Adige (con 13.428 euro), Basilicata(12.843) e Puglia (12.810), mentre la Liguria è quella in cui si registrano quelle più basse (11.259 euro). La Sardegna, con 72 rate, è la regione con i piani di restituzione più lunghi, Friuli Venezia Giulia e Liguria, con 66 mensilità, quelle in cui i prestiti durano di meno.