Portabilità conto: se non è effettuata entro 12 giorni si potrà chiedere l’indennizzo

Dal 13 giugno 2017 entrano in vigore le nuove regole riguardo la portabilità. Secondo le ultime novità i consumatori che hanno richiesto il trasferimento e non l’hanno ottenuto, dovranno essere indennizzati dall’operatore bancario o finanziario. La cifra è pari a 40 euro e si può richiedere se la portabilità non è stata effettuata entro 12 giorni lavorativi. Non solo: secondo il nuovo regolamento emesso in questi giorni l’importo dell’indennizzo aumenta per ogni giorno di ritardo.

Cos’è la portabilità? Si tratta del diritto di ottenere il trasferimento di tutti o alcuni servizi di pagamento su un altro conto bancario presso un diverso operatore. Inoltre, anche in caso di saldo positivo, si può decidere di chiudere il vecchio conto oppure di mantenerlo. Il trasferimento viene effettuato tramite una procedura che deve essere completata nell’arco di 12 giorni lavorativi. Per conto a pagamento si intende il conto corrente postale, quello bancario e qualsiasi altro prodotto che permette di effettuare delle operazioni come prelievo di contanti, ricezione ed esecuzione di pagamento e utilizzo carte.

La portabilità si può effettuare verso un conto già esistente o verso uno nuovo, ad essere trasferite non sono le coordinate identificative (IBAN), ma i servizi di pagamento e il saldo su un conto che avrà un IBAN diverso. Ovviamente la portabilità presenta dei limiti. Si può effettuare solo su conti che si trovano in Italia e sono intestati alla stessa persona. Può essere richiesta sempre anche se il saldo è negativo, se si ha un mutuo o un finanziamento, ma anche se si fruisce già di servizi collegati al conto.

I consumatori possono sempre ottenere informazioni aggiuntive da tutti gli operatori del settore. La procedura è veloce e semplice e, come sottolinea la Banca d’Italia, se non avviene entro il tempo stabilito si può richiedere un indennizzo.