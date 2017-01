Pir, cosa sono e come funzionano i fondi per chi investe in Italia

Il 2017 sarà l’anno dei Pir, i piani individuali di risparmio: si tratta di una forma di investimento a medio termine, che nasce per dare sostegno all’economia italiana e far sì che il risparmio delle famiglie vada a sostegno delle imprese nazionali, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni.

Per chi tiene i soldi investiti nei Pir per almeno cinque anni, sono previste notevoli agevolazioni fiscali, con la detassazione degli utili ottenuti.

Cosa sono

I Pir sono piani di risparmio individuali con cui è possible investire in un’ampia gamma di strumenti finanziari: azioni, obbligazioni, conto corrente oppure fondi comuni.

Vantaggi e rischi

Per i risparmiatori il vantaggio più rilevante è la detassazione degli utili. La normativa, infatti, prevede che le persone fisiche che mantengono i soldi in un Pir per almeno cinque anni, siano esonerate dal pagamento delle imposte su capital gain e rendimenti, il 12,5% sui titoli di Stato e il 26% sulle azioni e sulle altre obbligazioni.

Chi li riscatta prima dovrà pagare il 26% sulle rendite finanziarie maturate fino a quel momento. Quelle maturate negli anni precedenti a quello del riscatto verranno anche maggiorate degli interessi.

In caso di perdita valgono le regole generali dei fondi per il credito di imposta. La patrimonialina (2 per mille sul valore del portafoglio a fine anno) si paga.

Uno stimolo per l’economia

Un altro vantaggio è che i Pir sono uno stimolo per l’economia reale, un canale alternativo a quello bancario per il finanziamenti di piccole e medie imprese non quotate. In altri Paesi (per esempio Francia e Regno Unito), dove esistono da tempo, i Pir hanno avuto un grande successo.

Leggi anche:

Legge Bilancio, capitali stranieri e risparmio privato cardini per rilancio economia