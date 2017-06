Pensionati: a luglio arriva la “nuova” quattordicesima

(Teleborsa)Finalmente buone notizie in arrivo per i pensionati: saranno 1,4 milioni in più infatti, quelli che quest’ anno percepiranno la quattordicesima grazie alle nuove norme introdotte con la legge di bilancio 2017. Lo riferisce l’Inps che annuncia per luglio l’erogazione del beneficio ad una platea, appunto, allargata.

“Si rammenta che la quattordicesima è corrisposta ai pensionati con almeno 64 anni e con un reddito complessivo individuale fino a un massimo di 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti”, fa sapere l’istituto guidato da Tito Boeri.

LA PLATEA – In totale, saranno 3,57 milioni di pensionati a percepire la 14ma contro i 2,12 mln del 2016. La spesa complessiva aumenterà di 1,72 mld rispetto agli 854 milioni dell’anno scorso.

I REQUISITI – Ne potranno beneficiare i pensionati con almeno 64 anni e con un reddito complessivo individuale fino a un massimo di 2 volte il trattamento minimo annuo. La legge di bilancio infatti ha previsto un aumento dell’importo di quattordicesima per i beneficiari con una pensione pari o inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo e l’estensione del beneficio ai pensionati con assegni compresi fra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo.

COSA BISOGNA FARE? – I pensionati interessati non dovranno inviare alcuna domanda per farne richiesta e si vedranno erogata la prestazione alternativamente in due scadenze per il 2017.

LUGLIO E DICEMBRE -Il pagamento derivante dal calcolo quattordicesima dell’Inps arriverà nella rata di luglio 2017 per chi rispetterà i requisiti entro il 31 luglio. A chi spetta la quattordicesima Inps perché raggiungerà il requisito anagrafico di almeno 64 anni e gli ulteriori requisiti per l’accesso alla quattordicesima pensioni successivamente al 1° agosto si vedrà aggiunto l’aumento sulla pensione nell’assegno di dicembre 2017.