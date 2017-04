Pane a marmellata ai figli, maxi-multa di 1032 euro alle mamme

Dare una fetta di pane e marmellata ai propri bimbi al parco pubblico può costare caro. 1.032 per la precisione. La maxi-multa è stata comminata alle mamme di A.ge, l’Associazione genitori di un piccolo comune del bergamasco per aver infranto le norme in materia di somministrazione di cibi e bevande durante una camminata non competitiva.

LA VICENDA – A settembre l’Associazione Genitori di Lallio organizza la “Funny A.Ge. Run” attorno al paese. Per poter somministrare bevande il gruppo chiede un aiuto al gestore del chiosco di un parco del paese, il parco dei Gelsi, che ha già le sue licenze. Sulla carta solo lui potrebbe distribuire bibite e cibo per chi partecipa alla marcia. Constatato però il grande successo dell’iniziativa (circa 200 partecipanti) e la necessità quindi di distribuire quasi 500 fette biscottate, alcune mamme dell’Age hanno deciso di indossare i guanti e dare una mano al gestore del chiosco per velocizzare la coda. Non avevano fatto i conti con la normativa in materia di somministrazione di cibi e bevande, che prevede che solo una persona sia autorizzata a distribuire il cibo.

“È stata solo una leggerezza, non avremmo mai immaginato quel che è accaduto dopo”, raccontano le mamme, la cui attività era stata notata dal consigliere comunale Giacomo Lodovici, della lista civica “un Paese in comune Lai-Lallio” che ha chiesto una verifica sulla regolarità delle procedure adottate. La multa è arrivata in seguito all’indagine amministrativa.

SOLIDARIETA’ DALLE ASSOCIAZIONI – Amarezza e una certa sorpresa da parte dell’associazione che non critica comunque le decisioni di sanzionare un comportamento non regolare. Intanto però l’A.ge sta ricevendo solidarietà da tanti: numerose persone si sono mobilitate e hanno contattato l’associazione chiedendo il conto corrente dove poter effettuare delle donazioni e aiutare a pagare la multa.

