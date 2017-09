Pagamenti con carte e bancomat, si cambia: arriva il tetto sulle commissioni

(Teleborsa) E’ arrivato, infatti, il semaforo verde dal Consiglio dei Ministri al decreto sul tetto alle commissioni per l’uso dei bancomat che, di fatto, recepisce la direttiva dell’Unione Europea sui servizi di pagamento nel mercato interno e adegua la normativa nazionale al regolamento UE relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

Tradotto? Da oggi, pagare con la carta anche piccole somme sarà più facile.

Più tutele per gli utenti: vietato il surcharge – Nello specifico, il decreto amplia i diritti degli utenti dei servizi di pagamento, che beneficeranno ad esempio di un regime di responsabilità ridotta in caso di pagamenti non autorizzati, riducendo la franchigia massima a carico degli utenti da 150 a 50 euro e, per promuovere l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, conferma e generalizza il divieto di applicare un sovrapprezzo per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento.

Commissioni di importo ridotto per i micropagamenti – Tra le novità, anche l’obbligo per i prestatori di servizi interbancari di applicare, per tutti i tipi di carte, commissioni di importo ridotto per i pagamenti fino a 5 euro rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore, così da promuovere l’utilizzo delle carte anche per questi pagamenti. – Tra le novità, anche l’obbligo per i prestatori di servizi interbancari di applicare, per tutti i tipi di carte, commissioni di importo ridotto per irispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore, così da promuovere l’utilizzo delle carte anche per questi pagamenti.

