Ora anche l’Ue diventa ‘populista’: proposto un reddito minimo per tutti

Un po’ di populismo per tenere a bada i populismi che avanzano in Europa: sembra questo il senso delle ultime mosse dell’Unione Europea, che starebbe studiando un piano per introdurre a livello comunitario un reddito minimo di base, cavallo di battaglia di diversi movimenti europei – di destra e di sinistra – ribattezzati come ‘populisti’.

Il concetto è semplice: chi ottiene un reddito fisso mensile dall’organo governativo europeo, difficilmente sarà spinto ad abbandonare l’Ue. La Commissione ha lanciato un appello a tutti i suoi paesi membri perché introducano un reddito minimo (diverso dal reddito universale) per i propri lavoratori sottopagati e disoccupati.

Ne ha parlato settimana niente meno che il numero uno della Commissione, Jean-Claude Juncker, in una dichiarazione che fino a poco tempo fa negli ambienti europei sarebbe stata facilmente etichettata come ‘populista’. Secondo i suoi promotori, invece, la misura contribuirà alla lotta alla povertà e alla fine delle ingiustizie e disuguaglianze sociali ed economiche, gravi problemi in Europa che spesso sono serviti da motivazione per criticare l’establishment.

I poteri della Commissione in termini di politiche sociali sono comunque limitati; l’idea è quella di ‘indirizzare’ i singoli stati verso soluzioni condivise sul reddito minimo con l’obiettivo di rilanciare l’immagine dell’Unione Europea, per ritrovare popolarità l’idea è risolvere le ingiustizie sociali e di reddito che sono state spesso sfruttate dai movimenti euroscettici.

