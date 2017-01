Nuovi Lea 2017: vaccini gratis e novità per la fecondazione assistita

Vaccini gratis per tutti, nuove terapie oncologiche, il riconoscimento di oltre cento malattie rare e l’introduzione della fecondazione eterologa: cambiano dopo 15 anni i Lea (Livelli essenziali di assistenza) che individuano e garantiscono le prestazioni assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale. Si rinnova il Nomenclatore nel quale entrano nuovi ausili protesici, ma allo stesso tempo vengono tagliate le prestazioni ritenute non utili.

I Lea non sono ancora in vigore: lo saranno entro fine mese, dopo il visto della Corte dei conti e la pubblicazione sulla Gazzetta. Poi entreranno ufficialmente in vigore, con le Regioni chiamate ad adeguarsi.

VACCINI GRATIS PER TUTTI

Vaccini gratis per tutti, senza pagamento del ticket. La novità è arrivata con l’ultimo piano vaccinale, collegato ai nuovi Livelli essenziali di assistenza. Anti Pneumococco e Zoster per gli anziani, anti Meningococco b, Rotavirus e Varicella per i più piccoli, anti Papillomavirus anche agli adolescenti maschi. Sono alcuni dei nuovi vaccini che saranno offerti a breve gratuitamente dal Sistema Sanitario Nazionale. Si andranno infatti ad aggiungere a quelli già disponibili gratuitamente. In sintesi:

meningococco B;

rotavirus e varicella nei nuovi nati;

HPV nei maschi undicenni;

meningococco tetravalente ACWY135 e richiamo anti-polio con IPV negli adolescenti;

pneumococco ed Herpes Zoster per persone con un’età uguale o superiore a 65 anni;

anti-epatite A e B per categorie a rischio, come i tossicodipendenti e i soggetti affetti da epatopatie croniche

Per queste vaccinazioni è prevista la gratuità del servizio perché rientra nella logica della prevenzione sanitaria di massa.

I soggetti che avranno diritto alla nuova linea delle vaccinazioni sono:

i nuovi nati (che dovranno fare oltre ai cicli di base anche gli eventuali richiami);

gli adolescenti;

i soggetti di età pari o superiore a 65 anni;

i soggetti a rischio di tutte le età.

NUOVE CURE E TRATTAMENTI

Tra le novità con i i nuovi Lea c’è anche la fecondazione eterologa che verrà rimborsata in tutte le Regioni, Lombardia compresa. Novità anche per le future mamme: epidurale, infatti, per le donne che partoriscono naturalmente e screening neonatali.

MALATTIE RARE E CRONICHE ESENTI

Potranno beneficiare dell’esenzione dal pagamento una categoria ampliata di malattie rare. Con i nuovi Lea 2017 le malattie rare erogate in regime di esenzione saranno estese ad ulteriori 110 patologie e tra quelle incluse ci sono sarcoidosi, sclerosi sistemica progressiva, miastenia grave, sindromi da neoplasie endocrine multiple.

Tra le malattie croniche esenti vengono introdotte 6 nuove patologie:

sindrome da talidomide;

osteomielite cronica;

patologie renali croniche;

rene policistico autosomico dominante;

endometriosi negli stadi clinici “moderato” e “grave;

broncopneumopatia cronico ostruttiva negli stadi clinici «moderato», «grave» e «molto grave».

Malattia cronica anche l’autismo, la celiachia, la sindrome di Down e le connettiviti indifferenziate. Per quanto riguarda l’autismo, l’esenzione non è l’unica novità, in quanto i nuovi Lea prevedono maggiore qualità dell’assistenza, anche volta all’integrazione sociale.

Per queste patologie riconosciute come croniche e rare è prevista l’esenzione di tutte le prestazioni erogate in regime di specialistica di ambulatorio necessarie per il monitoraggio della patologia e la prevenzione di complicazioni e aggravamenti.

