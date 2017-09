Non si può uscire dall’euro. Ora lo dicono anche Salvini e M5S

Un conto è la campagna elettorale, un altro la realtà. Uscire dall’euro nelle condizioni attuali è pressochè impossibile, e lo sanno perfettamente amnche coloro i quali insistono sul punto ad ogni manifestazione politica. Salvo poi presentarsi a Cernobbio, al Forum Ambrosetti, e dire l’esatto contrario.

E’ ciò che è accaduto la scorsa settimana a Matteo Salvini e Luigi Di Maio, alfieri dell’euroscetticismo italico ma visibilmente ammansiti davanti all’imprenditoria riunita sulle rive del lago di Como. “Noi non vogliamo uscire dall’europa, ma cambiarla a partire dal Fiscal Compact” – ha detto l’esponente del Movimento 5 Stelle. Mentre per il numero uno della Lega Nord “Il referendum sull’euro è incostituzionale. Se si rivedranno alcuni parametri, viva, la Lombardia è Europa, l’Italia è Europa”.

Del resto l’iniziativa dell’Estonia, che ha deciso di varare una propria valuta digitale sul modello di Bitcoin, ribattezzata Estcoin, è stata accolta come poco più che un gioco in sede europea. “Nessun paese può introdurre una propria moneta: la moneta dell’Eurozona è l’euro” – ha detto Draghi. Il presidente della Bce Mario Draghi gela così i sogni di chi vorrebbe una moneta-ombra nazionale in grado di preparare il terreno all’uscita dall’euro.

Il numero uno dell’Eurotower ha anche definito “benvenute”, senza entrare nel dettaglio, le riforme dell’Unione monetaria europea. Recentemente il presidente francese, Emmanuel Macron ha proposto l’introduzione di un ministro dell’Economia e di un nuovo bilancio dell’Eurozona. “L’aspetto importante dell’attuale discussione sulle riforme dell’Unione monetaria europea – dice Draghi – è che gli Stati membri hanno preso consapevolezza di quanto incompleta sia ai momento la nostre unione monetaria e di quanto questa incompletezza abbia contribuito alla crisi da cui stiamo appena uscendo fuori”.

