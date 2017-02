Netflix in tutti i Paesi europei, la UE segna la fine del geoblocking

Dal 2018 sarà possibile sfruttare gli abbonamenti per i servizi online come Netflix e Apple Music in tutti i paesi dell’Unione Europea, senza alcun tipo di restrizione. L’Unione Europea sta infatti definendo le nuove regole region-free per i servizi in questione, e tutti i servizi in abbonamento come Apple Music, Netflix, Amazon Prime Video ed altri dovranno adattare le loro politiche per poter continuare a vendere i propri abbonamenti nei paesi dell’UE.

Attualmente se vi siete abbonati ad esempio a Netflix in Italia, viaggiando in un altro stato il vostro account non potrà essere sfruttato con le connessioni estere. Questo impone un grande limite per l’utilizzo di questo tipo di servizi online, quindi l’UE ha deciso di intervenire. Le nuove regole che entreranno in vigore nel 2018, permetteranno agli utenti di viaggiare liberamente nei paesi dell’unione, sfruttando i propri abbonamenti online.

Ciò non significa che – per fare un esempio – Netflix debba offrire la medesima libreria di contenuti in tutti i paesi dell’Unione Europea, ma solo che se un cliente si iscrive in un paese, la stessa biblioteca debba essere accessibile da qualsiasi altro paese membro.

“L’accordo di oggi porterà benefici concreti per i cittadini europei. Le persone che hanno sottoscritto la loro serie preferita, musica ed eventi sportivi a casa saranno in grado di godere di loro quando viaggiano in Europa. Si tratta di un nuovo passo importante nella abbattere le barriere nel mercato unico digitale “, ha detto in proposito Andrus Ansip, Commissario europeo per l’economia e la società digitali.

