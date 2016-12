Natale, quale regalo sotto l’albero?

(Teleborsa) Anche quest’anno sotto l’albero di Natale ci saranno molti regali tecnologici, da sempre i più ambiti dagli italiani. Smartphone di ultima generazione, tablet, consolle per videogame, elettrodomestici per la casa, droni e giocattoli elettronici per i più piccoli faranno felici moltissime persone, visto che ormai facciamo sempre più fatica a vivere senza tecnologia. In cima alla lista lo smartphone: basti sapere che il 64,8% degli italiani lo utilizza per comunicare, con la percentuale che arriva sino all’89,4% tra i giovani, secondo i dati contenuti nel cinquantesimo Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2016.

Non mancheranno i giocattoli tradizionali, tanto amati dai bambini. Secondo NPD Group Retail Tracking Service Italy, nel periodo gennaio-ottobre 2016, infatti, le vendite dei “traditional toys” hanno raggiunto un fatturato complessivo di 427,5 milioni di euro (+8,9% rispetto allo stesso periodo del 2015) per un totale di 37,6 milioni di pezzi venduti (+6,8%), nonostante un leggero incremento del prezzo medio al dettaglio (+2%). Buone anche le performance dei giocattoli su licenza, ispirati cioè a famosi brand o character: nei primi 10 mesi del 2016, le vendite dei “licensed toys” sono cresciute del +6,6% a valore.

Secondo i dati NPD, da gennaio ad ottobre del 2016 le categorie dei “traditional toys” a maggiore crescita sono risultate: le costruzioni (+17%); i giocattoli per neonati, bambini piccoli e prescolari (+17%); e i giocattoli per sport e uso all’aperto (+8%). Importante il valore dei prodotti di licensing sul mercato complessivo: per ogni 100 euro spesi dagli italiani per l’acquisto di giocattoli tradizionali, circa 30 euro riguardano infatti i giocattoli su licenza. Nei primi 10 mesi di quest’anno, le property che sono cresciute di più sono legate a film o cartoon di grande successo internazionale: Star Wars, LEGO Nexo Knights, Super Wings, Paw Patrol e Finding Nemo/Finding Dory. Questi character sono ai vertici della classifica delle property (brand e licenze) in Italia. In vista del Natale, infatti, nei negozi fanno già bella mostra un gran numero di giocattoli ispirati a questi personaggi.