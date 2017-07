Mutui, quando è possibile sospendere le rate

Per chi è in difficoltà nel sostenere il pagamento del mutuo, esistono alcune soluzioni in grado di alleggerire il peso sulle famiglie fino alla sospensione del pagamento della quota capitale per 12 mesi. Sono infatti già 14.163 le famiglie che tra marzo 2015 e maggio 2017 hanno potuto sospendere per 12 mesi la quota capitale del proprio finanziamento, tra mutuo prima casa e credito al consumo.

Ma in quali casi si può richiedere la sospensione? Il 31 marzo 2015, ABI e 10 Associazioni dei consumatori hanno siglato un accordo per la sospensione della sola quota di capitale del credito alle famiglie.

In particolare, si legge sul sito dell’ABI, entro il 31 dicembre 2017 possono richiedere la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale dei finanziamenti al consumo di durata superiore a 24 mesi i consumatori che si trovino in difficoltà al verificarsi dei seguenti eventi occorsi nei 2 anni precedenti alla presentazione della richiesta di sospensione:

perdita del posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato o dei rapporti lavorativi di cui all’art. 409 del cpc; morte; handicap grave o condizione di non autosufficienza; sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni anche in attesa dell’emanazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (ad es. Cig, Cigs, i cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga etc.)

Possono richiedere la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale anche i mutuatari titolari dei mutui garantiti da ipoteche su immobili adibiti ad abitazione principale, nei soli casi di cui al predetto punto 4).

In collaborazione con Adnkronos

Leggi anche:

I mutui più convenienti di luglio

Surroga: dieci anni di successo

Mutui liquidità: quando convengono