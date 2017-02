Mutui, oltre 11mila famiglie interessate dalla moratoria sulle rate

(Teleborsa) Ottenere un mutuo è difficile. Dopo tanti tentativi, siete riusciti nell’impresa e pensate di poter finalmente tirare un sospiro di sollievo? Purtroppo, sbagliate. Perchè riuscire a pagarlo, spesso, è ancora di più difficile. Complice la crisi che continua a mordere e non ne vuole sapere di mollare la presa, sono sempre di più le famiglie che si trovano a dover affrontare un interrogativo che più inquietante non si può: cosa succede se non ce la faccio a pagare le rate? Ecco il timore che assilla ogni mutuatario come un tarlo che entra nella testa e di andarsene non ne vuol proprio sapere. Per quanti sono in un momento di particolare affanno o vivono condizioni oggettive di difficoltà, la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti in essere può, perciò, rivelarsi l’unica possibilità per riprendere una bella boccata d’ossigeno dopo una lunga apnea.

L’Abi, infatti, rende noto che tra marzo 2015 e dicembre 2016, sono state già 11.338 le famiglie che hanno potuto sospendere per 12 mesi la quota capitale del proprio finanziamento — tra mutuo prima casa e credito al consumo — per un controvalore complessivo di 337 milioni di euro. Va avanti, dunque, la collaborazione tra le banche operanti in Italia e numerose Associazioni dei consumatori su forme straordinarie di sostegno ai nuclei familiari alle prese con l’onda lunghissima della crisi o con le problematiche di lavoro, a fare la parte del leone ormai da anni, che sono i giovani, nella maggior parte dei casi, a scontare.

Dalle analisi dei dati periodici, prosegue Abi, emerge che la maggior liquidità messa a disposizione delle famiglie nell’arco di un anno di sospensione è stata pari a 88,6 milioni di euro. Le misure dell’accordo Abi-Associazioni dei consumatori hanno validità fino a dicembre 2017.