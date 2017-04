I Millennials più ricchi del mondo

I Millennials sono i cosiddetti ragazzi della Generazione Y, nati tra gli anni ’80 e i primi 2000. Nonostante la maggior parte di questa categoria di giovani, attualmente, non possa assicurarsi un futuro roseo nei prossimi anni, vista la percentuale di disoccupazione davvero preoccupante, ci sono, però, una ventina di colleghi coetanei che, invece, hanno già cominciato a mettere da parte una fortuna miliardaria. Alcuni non hanno ancora trent’anni, ma un conto con cifre a nove zeri. Ecco 10 esempi dei Millennials più ricchi al mondo.

Dai social network ai supermercati: ecco per chi lavorano i Millennials più ricchi

Questi giovani Paperon De Paeroni della Generazione Y, spesso, hanno ereditato parte del patrimonio direttamente dalla famiglia. Altri, invece, si sono lanciati in progetti futuristici e in start up di successo, raggiungendo introiti da capogiro.