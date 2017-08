Miliardari e sconosciuti: ecco i 10 manager più pagati dell’hi-tech

Sono miliardari, sconosciuti e lavorano nel settore dell’hi-tech. La società Equilar ha stilato la classifica dei manager più ricchi e potenti del mondo, svelando i volti di grandi professionisti che pochissimi conoscono, ma che negli ultimi anni hanno aumentato il proprio patrimonio, guadagnando milioni di euro. Equilar ha individuato 200 professionisti, analizzando i bilanci delle compagnie di tutto il mondo valutate più di un miliardo di dollari. A sorprendere il fatto che ben 30 fra questi Ceo e amministratori delegati con stipendi da capogiro, operano nel settore dell’hi-tech, divenuto ormai la nuova frontiera della ricchezza.

Primo in classifica Mark Hurd, co-Ceo di Oracle, che solo nel 2016 ha guadagnato la bellezza di 36,7 milioni di euro. Medaglia d’argento per Safra Catz, collega di Hurd e co-Ceo di Oracle Safra Catz, che in un solo anno ha portato a casa ben 36,5 milioni di euro. Terzo classificato, grazie a 29,5 milioni di euro, Bobby Kotick, amministratore delegato di Activision Blizzard.

Seguito da Meg Whitman, Ceo di Hewlett Packard Enterprise, che guadagna ogni anno 29,3 milioni di euro. Quinto posto per Ginny Rometty, Ceo di IBM con 28,8 milioni di euro. Sesto in classifica Dion Weisler, amministratore delegato di HP con uno stipendio che si aggira intorno ai 25,1 milioni di euro. Al settimo posto troviamo James Peterson, amministratore delegato di Microsemi, che in un anno ha portato a casa la bellezza di 25 milioni di dollari.

Arriva ottava Marissa Mayer, forse l’unico manager, nella classifica, conosciuto dalle masse. Ex amministratore delegato di Yahoo!, la Mayer continua a lavorare nell’hi-tech e, grazie ad una buonuscita, ha guadagnato solo nel 2016 circa 22 milioni di euro. Nono posto per Randall Stephenson, amministratore delegato di AT&T che, proprio come la Mayer, ha ottenuto 22 milioni di euro in un solo anno. Infine si piazza ultimo (si fa per dire) Hock Tan, amministratore delegato di Broadcom con ben 21,9 milioni di euro.

Miliardari e sconosciuti: ecco i 10 manager più pagati dell'hi-tech