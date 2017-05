Mantova, affitto gratis per under 35. Ma ad una condizione

Affitto gratis per tutti gli under 35, ma ad una condizione. La nuova iniziativa del Comune di Mantova si rivolge ai giovani, single o in coppia, che hanno voglia di andare a vivere da soli. Housing4Young infatti consentirà loro di avere un anno di affitto pagato se si trasferiranno a Mantova e accetteranno di prestare volontariato (per un totale di 50 ore) presso un’associazione di quartiere.

La novità arriva dal sindaco Mattia Palazzi con lo scopo di favorire l’integrazione e il radicamento dei giovani nel territorio. La giunta ha infatti deciso di stanziare 200mila euro per il progetto Housing4Young che prevede 50 contributi da 4mila euro l’uno (con 2.200 a fondo perduto e 1.800 che saranno restituiti in 12 rate).

Il bando per l’assegnazione dei contributi agli under 35 è già aperto e si chiuderà il 31 agosto. L’iniziativa, a pochi giorni dall’inizio, è già un successo, come ha spiegato anche Nicola Martinelli, assessore alle politiche abitative del Comune di Mantova. “Nelle prima giornata utile a manifestare il proprio interesse ad accedere ai contributi abbiamo ricevuto 25 richieste. Un buon inizio direi”.

Per partecipare è necessario avere un Isee fra i 7mila e i 40mila euro. Le quote finiranno direttamente nelle mani del proprietario di casa non appena verrà stipulato il contratto d’affitto (che sarà a canone concordato oppure più basso). “Oltre che svecchiare la città il bando si pone altri obiettivi– ha spiegato Martinelli –. Fra questi favorire la socializzazione nei quartieri attraverso la partecipazione ad attività di volontariato, condicio sine qua non per poter accedere ai contributi. Ma non nascondiamo neppure la volontà di favorire l’autonomia dei giovani, aiutandoli a uscire dalla casa dei genitori con un contributo concreto”.

Ovviamente per consentire ai giovani di trasferirsi a Mantova non basta solamente la casa, ma è necessario che abbiano anche un lavoro per tutte le altre spese. Per questo motivo il Comune si sta già attivando per favorire tirocini e incentivi alle assunzioni per i giovani residenti, stanziando 500mila euro.