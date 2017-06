L’Ue ci sconta 9 miliardi, l’Iva non aumenterà. Ecco perché

Alla fine riusciremo a scongiurare l’aumento dell’Iva; l’Unione europea è infatti orientata a concedere all’Italia lo sconto chiesto da Padoan sul deficit in manovra, una riduzione da 0,8 a 0,3 punti di deficit della manovra 2018 che equivale ad uno “sconto” di circa 9 miliardi sulle misure da adottare con la prossima legge di Bilancio.

Unendo a questo l’effetto di trascinamento della ”manovrina”, sarebbero quindi sufficienti – secondo alcune valutazioni – 6 miliardi di interventi per evitare l’aumento dell’Iva, cioè per sterilizzare la clausole di salvaguardia ora previste per i conti 2018.

Ma prima che tecnica, la scelta è squisitamente politica: per provare a disinnescare le pulsioni euroscettiche ed eurocritiche in vista delle elezioni politiche, e per dare una mano al neo presidente francese Macron.

Inizialmente, infatti, i tecnici della Direzione economia e finanza erano orientati a negare la legittimità della richiesta italiana, visto che il governo Renzi aveva già avuto tutta la flessibilità che era possibile concedere (19 miliardi). Ma al responsabile economico Ue, il francese Pierre Moscovici, non sfugge l’importanza di dare una mano all’Italia anche per agevolare il nuovo presidente francese Macron. Il quale, per il 2018, ha bisogno di un allentamento temporaneo delle richieste di contenimento di deficit e debito.

La Francia sta per tornare sotto la soglia del 3 per cento – si legge sul Fatto Quotidiano – nel ‘braccio preventivo’ del patto di stabilità che le impone però altri requisiti stringenti. In assenza di sconti, la Francia dovrebbe subito impegnarsi in nuove misure di austerità che indebolirebbero Macron al suo debutto. Ed ecco allora che uno sconto all’Italia può aprire nuove prospettive anche per la Francia.

