Le vacanze? Il 73% degli italiani romperà il salvadanaio per partire

(Teleborsa)Quello delle vacanze è uno dei momenti più attesi dell’anno. Forse, il più atteso. E se i soldi non ci sono? E’ decisamente un bel guaio. Perciò, guai a ridursi all’ultimo minuto. Altro che decisione last minute, la vacanza sembra essere tutta questione di programmazione e pianificazione anticipata.

Il 73% degli italiani risparmia per mettere da parte il budget per le vacanze. Il dato arriva dall’International Travel Survey di Momondo, secondo il quale la gran parte degli intervistati dichiara di avere una specie di salvadanaio delle vacanze, che riempie durante l’anno destinato, alla fine, alle vacanze estive.

Toglieteci tutto, ma non le vacanze. Italiani disposti a rinunciare quasi a tutti, ma non toglietegli le vacanze. Quest’anno, infatti, 44% degli italiani investirà il proprio denaro per un viaggio, preferendo la vacanza all’acquisto di beni tecnologici (13%), prodotti per la cura del corpo (13%), ristoranti (10%) e vestiti e accessori (9%).

Su cosa risparmiano gli italiani? La parola d’ordine, di questi tempi, è risparmiare. E allora, dove si può tagliare? Una delle prime voci è quella che riguarda i costi dei biglietti aerei: per il 26% degli intervistati, specialmente delle fasce d’età più giovani (18-35 anni), che per riuscire nell’impresa, si affidanoalle offerte sul web.

Quanto mi costi? Lo studio rivela che il 76% per le vacanze spenderà una somma compresa tra 500 e 5.000 euro, concentrandosi soprattutto nelle fasce di prezzo 1.000-2.000 euro (29%) e 2.000-5.000 (30%).

Rispetto al 2016, cala la percentuale di coloro che sceglieranno i viaggi low-cost, compresi tra i 500 e i 1.000 euro (17% nel 2017 contro il 20% del 2016), molto gettonati dagli italiani di età compresa tra i 23 e i 35 anni. Va meglio agli adulti (56-65 anni), che potranno contare su budget più elevati.