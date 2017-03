Lavoro: un dipendente costa ancora il doppio di quel che guadagna

(Teleborsa) Siete tra i fortunati che hanno un lavoro stabile e, a fine mese, possono contare su una busta paga? Gioite, ma senza dimenticare che tasse e contributi previdenziali vi hanno dichiarato guerra: sono loro, infatti, i nemici giurati che continuano ad alleggerire, mese dopo mese, in maniera eccessiva i salari e gli stipendi.

Risultato? Un lavoratore dipendente costa all’azienda il doppio di quanto finisce in busta paga.

A scattare l’allarmante fotografia ci pensa una simulazione della Cgia di Mestre che torna sul peso eccessivo del cuneo fiscale e contributivo dei lavoratori dopo aver esaminato la composizione delle buste paga di 2 lavoratori dipendenti entrambi occupati nel settore metalmeccanico dell’industria.

Il primo caso riguarda un operaio con uno stipendio mensile netto di poco superiore ai 1.350 euro: al suo titolare costa, invece, un pò meno del doppio: 2.357 euro. Questo importo è dato dalla somma della retribuzione lorda (1.791 euro) e dal prelievo contributivo a carico dell’imprenditore (566 euro). Il cuneo fiscale (dato dalla differenza tra il costo per l’azienda e la retribuzione netta) è pari a 979 euro che incide sul costo del lavoro per il 41,5 per cento

Il secondo caso, invece, si riferisce a un impiegato con una busta paga netta di poco superiore a 1.700 euro. In questa ipotesi, il datore di lavoro deve farsi carico di un costo di oltre 3.200 euro; importo, quest’ultimo, quasi doppio rispetto allo stipendio erogato. Questa cifra è composta dalla retribuzione mensile lorda (2.483 euro) a cui si aggiungono i contributi mensili versati dal titolare dell’azienda (729 euro). Il cuneo fiscale (dato dalla differenza tra il costo per l’azienda e la retribuzione netta) è di 1.503 euro che incide sul costo del lavoro per il 46,8 per cento.

Negli ultimi anni, comunque, sottolinea ancora la Cgia di Mestre, la situazione è un po’ migliorata. E anche se quasi 1 milione di persone su 11,9 milioni che hanno beneficiato degli 80 euro nel 2015 è stato costretto a restituirli, l’introduzione del bonus Renzi e il taglio dell’Irap avvenuto nel 2015 sul costo del lavoro ai dipendenti assunti con un contratto a tempo indeterminato hanno garantito una riduzione del carico fiscale di circa 14 miliardi di euro.