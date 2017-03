Lavoro e Sud: al via incentivi assunzioni per il 2017

(Teleborsa) Il divario tra il Nord e il Sud del Paese è una questione che tiene banco da anni, praticamente da sempre. La soluzione capace di invertire la tendenza negativa, ahimè, non è ancora arrivata e la fotografia è sempre la stessa: Sud, spesso col fiato corto, costretto a rincorrere il più virtuoso Nord che si prende tutti gli applausi. Stretto tra crisi e mancanza di lavoro, insomma, il Mezzogiorno non riesce a decollare e sono tante le regioni rimaste indietro. Si corre, dunque, ai ripari e arrivano gli incentivi per favorire le assunzioni al Sud per il 2017.

Le regioni interessate sono quelle meno sviluppate come Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, e quelle in transizione, come Abruzzo, Molise e Sardegna, per le quali il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha, appunto, disciplinato un nuovo incentivo per l’assunzione dei disoccupati .

Lo ha comunicato l’Inps, nella giornata di ieri, in una circolare diffusa relativa al nuovo incentivo per le assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2017 nelle Regioni del Sud ai sensi del decreto direttoriale del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367/2016 e successive rettifiche.

L’INCENTIVO IN CIFRE– L’incentivo, precisa ancora l’istituto di previdenza, può essere richiesto per le assunzioni effettuate tra il 1 gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, nei limiti delle risorse specificamente stanziate. Tradotto in cifre parliamo di 500 milioni di euro per le Regioni meno sviluppate e 30 milioni per quelle in transizione.

L’incentivo spetta per le assunzioni, anche a scopo di somministrazione, a tempo determinato di durata pari o superiore a sei mesi, e per quelle a tempo indeterminato, inclusi i rapporti di apprendistato professionalizzante.

IL MODULO ANCORA NON C’E’ – Per il modulo telematico di richiesta dell’incentivo bisognerà ancora aspettare: sarà disponibile entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della circolare.