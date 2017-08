L’America? Sta qua. Sempre più alta la spesa di turisti americani in Italia

(Teleborsa) Tu vuò fa l’americano, cantava Renato Carosone più di qualche anno fa in un brano diventato famoso in tutto il mondo. L’amore degli italiani per gli States, del resto, è cosa piuttosto nota e risaputa ma sembra proprio che, negli ultimi anni, ci troviamo di fronte a una vera e propria inversione di tendenza.

Insomma, l’America sta qua.

Nel 2016, i turisti statunitensi hanno speso ben 4,7 miliardi di euro in Italia. Ma la presenza di viaggiatori a stelle e strisce offre ancora grandi margini di crescita per l’economia tricolore, stimabili in un potenziale di 1,8 miliardi di euro in più. Lo dice il Centro Studi Confindustria.

Al momento, rileva il CSC, l’Italia si posiziona comunque al primo posto tra le destinazioni d’oltreoceano preferite dai turisti Usa, attraendo il 4% del totale. Più della Francia e del Regno Unito, fermi entrambi al 3%. Una scelta che trova ragione in quelle che sono le motivazioni di viaggio degli americani: prima di tutto, esclusi i fattori economici, viene la cultura (28,4%), seguita dal clima (16,7%) e quindi dalla presenza di membri della famiglia nella meta di destinazione (15,8%).

QUANTO SPENDONO? Una volta arrivati nel Bel Paese, gli statunitensi spendono una media di 1.166 euro pro-capite, che li pone dietro ai giapponesi (1.657 eeuro) ai cinesi (1.450 euro) ai sudcoreani (1.305 euro) e ai russi (1.160 euro), ma con un volume complessivo più alto, considerato che la loro quota di spesa si attesta al 13% del totale.

SPESE A STELLE E STRISCE – L’alloggio è la prima voce di spesa (2 miliardi di euro, 135 euro per notte), subito dopo vengono bar e ristorazione (1,1 miliardi), quindi lo shopping (800 milioni) e i trasporti (400 milioni).

La fascia d’età dei turisti americani che genera la maggiore spesa è quella compresa tra 45-64 anni, per complessivi 1,4 miliardi di euro nel 2015, con una spesa pro-capite di 1.276 euro e una quota di presenze pari al 29,5%. La percentuale più alta di presenze è quella degli americani nella fascia 35-44 anni pari al 32,0%, con una spesa pro-capite di 1.102 euro e un totale di 1,3 miliardi.

AMPI MARGINI DI MIGLIORAMENTO – Sul patrimonio artistico e culturale dell’Italia c’è poco da discutere: un vero e proprio tesoro, ineguagliabile che attrae stranieri da ogni parte del mondo. Nonostante questo, il Bel Paese non riesce a svettare per spesa dei non-residenti tra le principali destinazioni europee: prima è la Francia (52 miliardi di euro nel 2014), seguita da Spagna (50), Germania (43) e, infine, Italia (35).

THE BEST HAS YET TO COME – Dati che aprono a ampi margini di miglioramento per la spesa dei non-residenti in Italia. Il CSC e Prometeia, infatti, stimano che se l’Italia eguagliasse la performance spagnola, raggiungendo quindi una quota del 4,5% sulla spesa mondiale dei non-residenti, accrescerebbe gli incassi dei viaggiatori esteri del 42,8% rispetto ai risultati realizzati nel 2016.