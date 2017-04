La povertà continua a far paura: l’11% degli italiani vive in condizioni di “grave deprivazione”

(Teleborsa) Cosa significa vivere in condizione di povertà?Una domanda che ultimamente capita di porsi sempre più spesso. Un vero e proprio spauracchio dei nostri tempi che continua a far paura e spaventare dopo anni di una crisi tra le più severe di sempre. L’11,9% delle famiglie italiane nel 2016 si è trovata nelle condizioni di ”grave deprivazione materiale”.

Lo dicono i dati illustrati dal direttore del Dipartimento per la produzione statistica dell’Istat, Roberto Monducci, nell’audizione sul Def davanti alle commissioni Bilancio di Senato e Camera. “Tra il 2015 e il 2016 l’indice peggiora per le persone anziane (65 anni e piu’) da 8,4% a 11%” e “per chi vive in famiglie con persona di riferimento in cerca di occupazione (da 32,1% a 35,8%)”. I minori che nel 2016 risultano in condizioni di ”grave deprivazione” sono 1.250.000 pari al 12,3% della popolazione con meno di 18 anni. ”Tale quota risulta in lieve diminuzione rispetto agli anni precedenti”, rileva ancora l’Istat.

Tanti gli interventi messi in atto dal Governo per contrastare la povertà. Ma non basta. Per l’Istat, “nonostante il miglioramento delle condizioni economiche delle famiglie, nel 2016 non si è osservata una riduzione dell’indicatore di grave deprivazione materiale, corrispondente alla quota di persone in famiglie che sperimentano sintomi di disagio”.

Da un punto di vista geografico, continua a registrarsi un fortissimo squilibrio tra Nord e Sud: “si confermano gli elevati valori di disagio economico per le famiglie residenti nel Mezzogiorno (la quota delle persone gravemente deprivate è oltre tre volte quella del Nord), per le famiglie monogenitore con figli minori (17,5%) e tra i membri delle famiglie con a capo una persona in cerca di occupazione (35,8%), in altra condizione non professionale (a esclusione dei ritirati dal lavoro) o con occupazione part time (22,8% e 16,9% rispettivamente)”.