La pagella di Moody’s: Italia tra ripresa e incertezza politica

(Teleborsa) Italia tra ripresa e incertezza: queste, in sintesi, le due parole chiave. Se, infatti, una ripresa seppur ancora in fase embrionale, c’è, sul futuro dell’Italia pesa (e non poco) l’incertezza politica. Scenari, insomma, ancora tutti da scrivere. Nel frattempo, Moody’s conferma il rating dell’Italia a Baa2 e l’outlook negativo.

Bene lo sforzo per la crescita ma… – Bene, ma non basta. “Nonostante i recenti miglioramenti le prospettive di crescita sono probabilmente destinate a rimanere moderate nel medio termine”, spiega l’agenzia, che comunque riconosce lo sforzo compiuto dal governo negli ultimi mesi per assicurare una ripresa più forte dopo sei anni di performance molto deboli. Adesso le possibilità di crescere sono maggiori rispetto a quanto l’agenzia di rating stimava in precedenza. Ma c’è ancora molto da lavorare.

Bene gestione della crisi delle banche – Moody’s sottolinea poi come la gestione da parte del governo della crisi delle banche sia stata efficace, evitando scenari che avrebbero appesantito in maniera significativa anche i conti pubblici.

C’è sempre il nodo del debito – Neanche a dirlo, sul futuro dell’Italia pesa il problema del debito pubblico, ma “le misure precise per raggiungere il target saranno definite nella legge di Bilancio che sarà presentata il 15 ottobre”, sottolinea ancora l’agenzia, per la quale “l’Italia ha una finestra di tempo limitata per invertire il trend del debito prima che i tassi di interesse riprendano a salire”.

E l’incertezza politica – Cosa potrebbe succedere in futuro? Il rating potrebbe essere tagliato, avverte Moody’s, se le misure messe in campo saranno giudicate insufficiente. Inutile dirlo, a fare da ago della bilancia la politica. Gli ultimi sondaggi, evidenzia l’agenzia, aprono a scenari secondi i quali dalle urne potrebbe uscire un voto incerto, con un Parlamento di fatto “sospeso”, con nessun partito che guadagnerà la maggioranza per formare un governo.