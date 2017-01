ISEE 2017, come calcolarlo da soli: online il simulatore

L’Inps ha messo a disposizione un nuovo applicativo che consente il calcolo simulato dell’ISEE (Indicatore di situazione economia equivalente), necessario per controllare se vi spettano gran parte dei buoni sociali e dei servizi di welfare forniti dalla pubblica amministrazione.

L‘ISEE deve essere presentato per iscrivere il figlio alla scuola materna, per pagare la mensa scolastica oppure le tasse universitarie, ma anche per l’accesso a servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (telefono fisso, luce, gas ecc.) qualora sia così previsto dalle autorità e dalle amministrazioni pubbliche competenti.

Calcolarlo da soli non è semplice, ecco perché da poco è stato rilasciato il simulatore ISEE ordinario, un calcolatore che offre un risultato di fatto non ufficiale, perché non utilizzabile in sé come certificazione, ma che tuttavia è certamente utile a controllare se il proprio nucleo familiare rientra nei parametri necessari alla fruizione, ad esempio, di voucher, bonus, sconti sulle tasse universitarie.

La nuova procedura offre la possibilità al cittadino di avere, in tempo reale, un indicatore che simula il valore ISEE in assenza della presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu). Il nuovo applicativo fornisce uno strumento di guida ed orientamento che permette all’utente di comprendere la situazione economica del proprio nucleo familiare, al fine di valutare in anticipo il potenziale accesso alle prestazioni sociali agevolate.

L’Inps avverte che il valore calcolato all’esito della simulazione non sostituisce, ovviamente, il valore ufficiale che si ricava unicamente dall’attestazione ISEE rilasciata a seguito di presentazione della Dsu. Infatti mentre il simulatore si basa esclusivamente sulle informazioni anche aggregate di reddito e patrimonio inserite dall’utente negli appositi campi, l’attestazione ISEE è calcolata sui dati di reddito e patrimonio verificati dall’Inps e da Agenzia dell’Entrate.

