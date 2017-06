Imprese, andamento lento: al Sud servono 5.500 giorni per fallire

(Teleborsa)Tempi biblici. Anche quando si tratta di fallire. Volete sapere quanti giorni occorrono per completare l’iter di una procedura fallimentare nel Mezzogiorno? Nel Sud può durare in media circa 4800 giorni che possono diventare anche 5.500 giorni. In pratica, circa 15 anni.

Lo rivela un’analisi di Unimpresa che ha preso in esame i tempi della giustizia civile per le imprese, basata su dati della Banca d’Italia e del ministero della Giustizia, riferiti al 2015.

Ma che succede nelle altre parti d’Italia? Numeri alla mano, le cose vanno un po’ meglio al Centro (3.500 giorni per un fallimento e 1.700 giorni per una esecuzione immobiliare) ma anche al Nord dove il fallimento di una impresa si porta a termine in 2.800 giorni e una esecuzione immobiliare si snoda nell’arco di 1.200 giorni. Lo dicono i dati principali di una analisi del Centro studi di Unimpresa sulla durata delle procedure esecutive e del recupero crediti.

“La lentezza della giustizia civile ha un peso enorme nell’andamento del nostro prodotto interno lordo: c’è un costo diretto, misurato nel tempo impiegato dall’imprenditore nella burocrazia e, nello specifico, nei tribunali; e poi c’è un costo indiretto, da misurare nei mancati investimenti sia quelli interni sia soprattutto quelli esteri”, commenta il vicepresidente di Unimpresa, Claudio Pucci.

Per quanto riguarda l’efficienza della giustizia civile, c’è da registrare un calo dei fascicoli complessivi che tuttavia non sembra aver accelerato i tempi. Nel 2010 il totale dei procedimenti iscritti presso gli uffici del Giudice di pace, dei Tribunali e delle Corti d’appello era a quota 5.400.000, nel 2011 5.500.000, nel 2012 5.100.000, nel 2013 4.900.000, nel 2014 4.500.000, nel 2015 4.100.000, nel 2016 4.000.000.

“Ciò che poi risulta ancor più inaccettabile è il divario drammatico che esiste nelle diverse zone del Paese, con disagi importanti per chi opera al Nord e al Sud oppure nelle Isole. In questo modo è impossibile pianificare i bilanci, definire i budget annuali, prevede investimenti: ne fa le spese la singola aziende e subisce un colpo anche l’intera economia italiana. Queste dovrebbero essere le riforme su cui puntare di più, insieme con una riduzione del carico fiscale, che resta la nostra stella polare, per rilanciare la crescita”, conclude Pucci